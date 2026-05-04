中東情勢の影響でおよそ1カ月ぶりの開催となったF1™マイアミグランプリ（日本時間4日）は、メルセデスのアントネッリ選手が優勝し、3連勝を飾りました。モータースポーツの最高峰に現れた新星、19歳のキミ・アントネッリ選手は、ポールポジションからスタートしますが第1コーナーでフロントタイヤがロック。左に膨れコースアウトし順位を落とします。いきなりのアクシデントに見舞われますが、その後、追い上げを見せ、連勝