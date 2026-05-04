女優の北川景子（39）が3日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。意外な一面を明かした。占い師の彌彌告（みみこ）氏が「怖がり。怖いから完璧にしないとっていう心配性が生まれる」と指摘すると、北川は「そうです」と即答した。「よく“完璧主義じゃないですか？”って聞かれることが多いんですけど、そうじゃなくていっぱい準備して行かないと心配」と説明。「お芝居