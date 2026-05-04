【ソウル共同】韓国統一省は4日、サッカー女子のアジア・チャンピオンズリーグに出場している北朝鮮チームが、韓国で20日行われる準決勝のため訪韓すると発表した。同省によると、スポーツでの北朝鮮選手団の訪韓は2018年以来。