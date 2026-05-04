歌手の平井大さんが、5月4日に自身のホームページで主催ライブ「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026」初日の中止を発表しました。 【写真を見る】【 平井大 】 毎年恒例の主催ライブが強風で当日中止「会場の設備の安全を確保できない」5日以降は通常通り開催発表文では、『会場である「県立幕張海浜公園幕張の浜」がある千葉市において強風注意報が引き続き発令されており、今後、さらに風が強まる予報です。公共