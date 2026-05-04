シャトレーゼは2026年4月25日から5月5日まで、こどもの日限定ケーキを全国の店舗で販売しています。数量・期間限定です。こいのぼりやかぶと、どうぶつなどをモチーフにしたかわいらしいスイーツがそろっています。家族で楽しむこどもの日を華やかに彩ってくれそうです。今年はホールタイプのデコレーションケーキに加え、1人でも楽しみやすいミニケーキもラインアップされていますよ。これはこどもが喜ぶ！●こどもの日 2つの味が