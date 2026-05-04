5月4日（現地時間3日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズがホームのロケット・アリーナでトロント・ラプターズとの第7戦に臨んだ。 キャブスは僅差ながら相手にリードを許す時間帯が続くなか、6点ビハインドで迎えた第2クォーター残り1分11秒からジェームズ・ハーデン、ジェ