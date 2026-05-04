イースタン・カンファレンス第2シードのボストン・セルティックスと、第7シードのフィラデルフィア・セブンティシクサーズによる「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドは、シクサーズが1勝3敗から3連勝で締めくくり、アップセットを成し遂げた。 3勝3敗で迎えた5月3日（現地時間2日、日付は以下同）の第7戦。シクサーズはジョエル・エンビードが34得点12リバウ