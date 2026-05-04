とことこ歩く「のび太くん」（⇒次へ）【画像を見る】「あぶなーい！」でも可愛い…インコたちの交通事故Instagramに投稿された、シロハラインコとコザクラインコのほのぼのした“衝突シーン”が話題です。精巧なミニチュアセットの中で、うっかりぶつかってしまった2羽の様子は8.2万いいねを記録し、「可愛くてびっくり」「久しぶりに笑いました」といったコメントが寄せられています。思わず何度も見返したくなるインコ