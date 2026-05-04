目元をすっきりさせ、たるみを改善する効果が期待できる「眉下切開」。しかし、興味はあっても「手術後、トラブルに巻き込まれた話を聞いたことがある」「痛みやダウンタイムなどが気になる」という人も多いかもしれません。そこで、眉下切開について詳しく、「麗ビューティー皮フ科クリニック」の松村先生に解説していただきました。 監修医師：松村 迪（麗ビューティー皮フ科クリニック） 東京