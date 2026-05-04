強迫性障害は、強い不安やこだわりによって儀式的な行為を繰り返す病気です。不安のコントロールに関わる脳の働きが影響していると考えられています。 本記事では、強迫性障害の主な症状と気にしすぎてしまう理由、気にしないための考え方や対処法、医療機関で行われている治療法を解説します。 監修医師：前田 佳宏（医師）・和クリニック 院長 ・精神科／心療内科医 ・精神保健指定医 「泣きたくなったら壁を押