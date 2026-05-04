抗生物質の使用が避けられない場合でも、腸内環境へのダメージをできる限り抑えることが可能です。本章では、プロバイオティクスやプレバイオティクスの活用法、食生活・生活習慣の見直しポイント、さらに小児期の抗生物質使用がもたらす健康リスクや、腸内細菌叢の回復にかかる時間についても詳しくお伝えします。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。