Kodak Apparelポップアップストア（名古屋） Hilight Brands Japan株式会社が展開するライフスタイルブランド「Kodak Apparel（コダック アパレル）」の東海地区初のポップアップストアが、名古屋PARCOにて4月24日（金）からスタートした（終了日未定）。 伝統あるコダックのロゴやアーカイブを使用したアパレル群が、韓国ソウルのフラッグシップストアに着想を得た空間に一堂に会する。Kodak Apparelの概要、