現地５月３日に行われたブンデスリーガの第32節で、鈴木唯人が所属するフライブルクは、ヴォルフスブルクとホームで対戦。１−１で引き分けた。この一戦に先発した鈴木は78分、相手MFロブロ・マイェルに後方から激しいタックルを受けてピッチに倒れ込む。右肩を負傷し、治療を受けたもののプレーは続行できず、81分で交代となった。現地メディア『STERN』によれば、フライブルクのユリアン・シュスター監督は試合後、24歳の