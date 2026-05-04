【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupがアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の大阪城ホール公演にて、グループとして初となるライブ会場からの生配信を実施。そのなかで5月11日に全45曲をサブスク解禁することを発表し、新曲「でこぼこライフ」も初披露した。 ■サブスク解禁の報に、メンバー自身も心待ちにしていた様子をみせる 生配信はMCコーナӦ