山口県周南市で3日、地域住民による手作りイベント「まんどころ来てみん祭」が開かれました。今年で25回目となった「まんどころ来てみん祭」は地域の人たちが主体となって続けているイベントです。1998年の道路拡幅工事で広くなった現在の「ゆめ風車通り」を活用し、街を盛り上げようと始まりました。あいにくの天気となりましたが、会場にはフリーマーケットやキッチンカーなどおよそ100の店が並び親子連れなど