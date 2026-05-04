トップアスリートからスポーツの楽しさを学ぶイベントが大崎町で開かれました。このイベントは、トップアスリートと一緒に体を動かし、スポーツに親しんでもらおうと、日本トップリーグ連携機構が全国で開いています。この日、大崎町を訪れたのは、ラグビー元日本代表の大野均さんです。参加者は、大野さんの指導を受けながら、ボールを使って体を動かしました。（子ども）「手遊