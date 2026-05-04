猫に入ってほしくない場所に設置する「猫避けマット」。あのトゲトゲを見れば大抵の猫は避けて通るはずですが、そんな人間の思惑をあっさりと打ち砕く1枚の写真がXで話題になっています。「人類は無力」という一言とともに投稿された写真に写っているのは、びっしりと敷き詰められた黒いトゲトゲマットの隙間に陣取り、のんびりくつろぐ三毛猫の姿。ね、猫避けとは……。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■好