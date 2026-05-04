2026年5月3日、中国の金融専門メディア・金融界は、韓国株式市場で時価総額が1兆ウォン（約1100億円）を超える「1兆ウォン・クラブ」企業が400社を突破したことを伝えた。韓国証券取引所のデータによると、4月29日時点で時価総額1兆ウォンを超えた上場企業（優先株を含む）の数は405社となった。市場別では、267社が韓国総合株価指数（KOSPI）、137社がベンチャー企業などのコスダック指数（KOSDAQ）、1社が中小企業専用株式市場コ