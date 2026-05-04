この記事をまとめると ■かつてWRCではグループBは危険と判断されグループS規定というのが立ち上がった ■トヨタがグループS用のマシンとして「222D」を開発した ■ルールの改訂などにより「222D」は出走することがなかった ルールに翻弄された幻のラリーカー 勝田貴元選手が日本人初となるWRCで2連勝を飾り（第3戦ラリーケニアと第4戦クロアチア）、日本ではWRCがいままでにないくらい注目されている。なお、現在（執筆時点・第