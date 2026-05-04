生活家電および空調家電などを扱うダイソン（東京都千代田区）は、同社初だというポータブル・ハンディファン「HushJet Mini Cool（ハッシュジェット ミニクール）ファン」を、2026年5月7日から「ダイソン公式オンラインストア」で先行発売。5月20日から全国の家電量販店などで順次発売する。軽量ながら毎秒最大25mのパワフルな風ハンディファンやウェアラブルファン、デスクファンとしても使用できる。重さ212グラムと軽量ながら