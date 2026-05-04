人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日午後8時よりPrime Videoで独占配信される。新バチェロレッテはグローバルで活躍するシリーズ史上最年少26歳のトリリンガルのモデル・インフルエンサー・平松里菜。「正式な交際経験がない」と告白したことでも話題を呼ぶ平松に、オリコンニュースでは動画インタビューを実施。配信に先駆け、旅を振り返って感じたこと、プライベートについても迫った。【