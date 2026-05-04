Prime Videoで独占配信される人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（全9話構成、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信）が5月1日午後8時よりスタート。Episode2では、最初の脱落者5人が一気にバチェロレッテのもとを去ることとなる。【動画】情熱的な密着シーンも…『バチェロレッテ』シーズン4予告4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個