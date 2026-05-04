7人組グループ・Travis JapanがMCを務めるフジテレビ系サッカーバラエティー『けるとめる』（毎週月曜後11：00）4日の放送では、番組のサッカー応援ソングに決定した新曲「On My Road」をテレビ初パフォーマンスする。【集合ショット】7人でTJポーズ！笑顔で並ぶTravis Japan同番組はJリーグの全面協力のもと、サッカーにまつわるさまざまな企画やロケ、番組オリジナルのゲームを通して、サッカーの楽しさや面白さを伝えてい