Prime Videoで独占配信される人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（全9話構成、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信）が、1日午後8時よりスタート。Episode4では、貴重なデート権を巡ってバチバチの言い争いが繰り広げられる。【動画】情熱的な密着シーンも…『バチェロレッテ』シーズン4予告4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個とし