大阪府和泉市で母親と娘が殺害された事件で、逮捕された男が事件当日、自宅と現場付近を自転車で往復していたことがわかりました。 殺人の疑いで逮捕された杉平輝幸容疑者（51）。4月8日、和泉市の集合住宅の一室でこの部屋に住む元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（41）の首を刃物で突き刺すなどして殺害した疑いが持たれています。 杉平容疑者の自宅は事件現場から約8km離れていますが捜査関係者によりますと、杉平