5月15日に行われる京都三大祭のひとつ「葵祭」を前に、京都・下鴨神社でヒロインの斎王代が身を清める「御禊の儀」が行われました。 これは、平安時代に天皇家の未婚の皇女・斎王が鴨川の河原で身を清め祭りの無事を祈ったことにならった神事で、第68代・斎王代の塩見真桜さん（21）が御手洗川に両手を浸し、けがれを払いました。