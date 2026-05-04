女優の北川景子（39）が3日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。ルーティン命の生活ぶりを明かした。占い師の彌彌告（みみこ）氏が「気配りの鬼。マネジャーよりマネジャー。それだけじゃなくて、群れるのが嫌いっていうのがある。できれば仕事が終わったらさっさと帰って、自分の時間に戻りたい。とにかくタイムキーパーになってくる」と北川の性格を占った。すると、北