◇MLB ドジャース4ー1カージナルス(日本時間4日、ブッシュ・スタジアム)MLB・ドジャースのロバーツ監督が大谷翔平選手の現状についてコメントしました。カージナルスとの3連戦最終戦、大谷選手は「1番・DH」で出場するも、3打数無安打、2四死球とヒットを記録出来ませんでした。ドジャースはカージナルスに4-1と快勝するも、大谷選手は4試合連続でノーヒットと振るいません。そのことに関してロバーツ監督は「彼は本当に基準が高い