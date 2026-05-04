井上尚弥―中谷潤人ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突し、井上が判定勝ちした。日本ボクシング史に残る歴史的一戦には、著名人も多数来場。その中には、元国民的アイドルの姿もあった。伝説の一戦を会場で見守ったのは、元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代だ。息子でタレントの矢島名