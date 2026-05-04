飼い主さんに揺さぶられつつもその表情は虚無で…？まるで世界から一歩引いたような顔をしている猫と飼い主さんのほほえましい光景は4万回を超えて表示され、4,400件以上のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：膝の上に座るネコの『おてて』で遊んでいると……思わず笑ってしまう『かわいい反応』】 虚無でゆらゆら X（旧Twitter）アカウント『@kyomukuri』に投稿されたのは、飼い主さんの膝の上にちょこんと座