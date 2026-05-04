保護した小さな子猫と10年一緒に暮らした飼い主さん。成長した猫さんの姿がXに投稿されると、「10年一緒にいる幸せが伝わってきて癒される～！」「か、貫禄が…w」「お顔全然変わっていませんね！」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んでいます。 【写真：厳しめの表情をしていた『野良の子猫』を家に迎えて『１０年』…可愛すぎる『ビフォーアフター』】 小さな子猫を保護 Xアカウント「やまざきうな