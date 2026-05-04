年齢を重ねると、可愛すぎる髪型には抵抗が出てくるもの。そんな40・50代におすすめなのが、クリーンな印象を与えてくれる「ショートヘア」です。立体感のあるシルエットや、フェイスラインをすっきり見せるレイヤーで、上品さと若々しさを両立できるのがメリット。大人の雰囲気にフィットするショートヘアを早速チェックしていきましょう。 小顔見えする自然な毛流れのショートヘア 顔ま