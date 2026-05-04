猫が「自分は人間」だと思っていそうな行動3選 1.会話に加わってくる 家族で話をしていると猫が近づいてきて、会話に加わるように鳴くことがあります。「何話してるの？仲間に入れて」と言われているようで、思わず笑ってしまいますね。そこで話しかけてあげると、答えるように鳴いたり。自分を人間と思っているとしか考えられません。 猫は声でコミュニケーションをとる動物ではありません。母猫と子猫の