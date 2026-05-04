筆者の友人Kから聞いたエピソードです。小学4年生の息子さんが毎年、自分のお小遣いでケーキを買ってきてくれるそうなのですが、なぜか去年も今年も冷蔵庫に入っていたのは“ぐちゃぐちゃ”になったケーキ。そんな不器用さが、なんとも愛おしいお話です。 初めての“ぐちゃぐちゃケーキ” 去年の母の日、小学4年生の息子がこっそりケーキを買って帰ってきてくれました。 直接「ありがとう」