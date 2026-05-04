きのうまで熱戦が繰り広げられた「中日クラウンズ」の出場選手も参加する、新たなゴルフ大会「Japan Heroes Pro-Am in 南山」が愛知県豊田市で開かれました。 【写真を見る】熱戦冷めやらぬ…中日クラウンズ翌日に岩田寛選手や宮里優作選手ら出場選手も参加して新たなプロアマ大会 南山カントリークラブ 愛知・豊田市 この大会は、豊田市にある南山カントリークラブで開かれ、きのうまで東郷町の名古屋ゴルフ倶楽部