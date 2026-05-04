JR高松駅4日午前9時ごろ 4日朝からの強風の影響で、JR瀬戸大橋線の列車が一部の区間で運転を見合わせています。 JRによりますと、強風の影響で瀬戸大橋を通る快速マリンライナーや、岡山から四国に向かう特急などが午前8時半頃から一部の区間で運転を見合わせています。 JR高松駅のみどりの窓口では、新幹線の変更や払い戻しをする人が列を作っていました。 （利用客は―）「（マリンライナ}