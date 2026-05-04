スパルタ・ロッテルダム三戸舜介が先制ゴールを記録する活躍を披露したオランダ1部スパルタ・ロッテルダムに所属する日本代表MF三戸舜介は現地時間5月3日、エールディビジ第32節のゴー・アヘッド・イーグルス戦に先発出場した。試合は2-2の引き分けに終わったものの、三戸はチームの先制ゴールを記録する活躍を披露。海外メディア「ESPN」は「左足でスパルタにリードをもたらした」と、その勝負強さを評価している。試合は両者