『おかあさんといっしょ』（Eテレ）初代たいそうのおねえさんでタレントの秋元杏月が4月30日、Instagramを更新。番組卒業後の貴重な姿を公開すると、ファンから大きな反響が寄せられた。【写真】青×白コーデが素敵杏月お姉さん、笑顔でディズニーを満喫秋元が「少し前にディズニーシーへ」と投稿したのは、東京ディズニーシーで撮影されたオフショット。複数公開された写真には、デニムジャケットに白のロングスカートを合