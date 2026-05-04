巨人は４日から本拠の東京ドームに戻ってヤクルトとの３連戦。今季、巨人はヤクルトと４月１０〜１２日（東京Ｄ）で１勝２敗、４月１７〜１９日（神宮）で１勝２敗と開幕から２カード連続で負け越している。それだけにここはぜひとも勝ち越して上位に迫りたいところだ。カード頭となる４日は戸郷が今季初先発する。昨季は８勝９敗と負け越してシーズンを終え、今季はここまで１軍登板なし。それでもこの戸郷の今季初登板で勝利