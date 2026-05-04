巨人・山崎伊織投手（２７）が４日、ジャイアンツ球場に姿を現し、右肩の違和感について説明した。前日３日のファーム・リーグ広島戦（ジャイアンツタウン）で「右肩コンディション不良」から約２か月ぶりに実戦復帰したものの、初回わずか２球で緊急降板。交代理由は「右肩の違和感」と発表された。一夜明け、午前９時すぎから別メニューで練習。右肩をさすりながら「（前回と違うところ（箇所）です。今、言えるのはそれぐら