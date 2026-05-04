富山県内は、大気の状態が不安定となっています。大雨のピークは過ぎましたが、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があるためきょう夕方まで土砂災害や河川の増水に注意してください。きょうの県内は、上空の寒気の影響で大気の不安定な状態が続き、局地的に大雨となる所がある見込みです。あす正午までに予想される24時間降水量は、多い所で東部、西部ともに30ミリです。きょう夕方にかけて、土砂災害や河川の増水に注