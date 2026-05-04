テレビ朝日の久保田直子アナウンサーが4日、インスタグラムを更新し、進行を務める同局系バラエティー『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（毎週金曜後8：00）の8日放送回から、マツコ・デラックスが復帰することを明かした。【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス久保田アナは、「今週8(金)のかりそめ天国からマツコさんが復帰されます〜」というコメントとともに、番組予告のサムネイルを