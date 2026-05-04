水俣病の未認定患者団体「水俣病患者連合」が環境省職員から「恵まれている」との趣旨の発言を受けたと訴えていた問題で、同団体は３日、「発言があったとは認識していない」と事実上否定する見解を示した。同省にも見解を伝えた。４月１６日に同省職員らと意見交換した際、職員からほかの公害患者と比べ、「恵まれている」と言われたなどとして、団体事務局長が５月１日、石原環境相との懇談の場でこの発言を問題視する文章を