三田寛子（60）が4日、インスタグラムを更新。長男中村橋之助、次男中村福之助、三男中村歌之助が行った自主公演「神谷町小歌舞伎」の無事完走を報告した。三田は、舞台の様子はバックヤードの写真をアップし「三日間の公演を無事終えられましたたくさんのお客さまにご来場いただきき誠にありがとうございました」と記した。さらに「多くの裏方のみなさんが役者を完璧に支えてくださりお茶子さんたちやうちのスタッフなど劇