トイレシーツの交換をしていたら、飼い主さんに近づいてきたというコーギーさん。ふと振り返ると…まさかの『賢すぎる気遣い』が話題になっているのです。 いつも飼い主さんの行動を見守っていることが伝わってくる、微笑ましさに溢れたその光景は記事執筆時点で3万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：トイレシーツを変えていたら、なぜか近づいてきた犬