可愛すぎる子犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で220万6000回再生を突破し、「たまらなく可愛い」「開始2秒で助けてあげたくなる」「必死に訴えるのがたまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『バッグから出れない！助けて！』と慌てる子犬→下の方を見てみると…目を疑う『まさかの光景』】 バッグで迷子劇 Instagramアカウント「toni0908_corgi」の投稿主