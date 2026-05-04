道路交通法違反（酒酔い運転）の疑いで、柏崎市に住む自称・建設業の男（68）が3日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は3日午後3時過ぎ、柏崎市東本町の道路で、酒酔い状態で貨物自動車を運転した疑いです。警察によりますと、店舗の従業員から警察に「酒に酔ったお客さんがいる」と通報があり、警察がかけつけ、男を調べたところ、男が車を運転して事故を起こしたことが判明し、現行犯逮捕したということです。