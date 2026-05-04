先月30日に鳥海山に入ると届け出をした秋田市に住む女性がその後行方不明となっています。行方が分からなくなっているのは秋田市泉に住む佐々木眞理さん77歳です。由利本荘警察署の調べによりますと先月30日、佐々木さんの名前で鳥海山五合目の祓川ヒュッテに「午前9時半から1人で入山する」と登山者記録表が提出されていました。しかし、翌日「祓川ヒュッテ第一駐車場にきのうから車が駐車されている」と警察に届け出がありました