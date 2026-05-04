ゴールデンウィークの真っ只中、多くの観光客らに影響が出ています。JR瀬戸大橋線が、強風のため午前8時半ごろから運転を取りやめています。 【写真を見る】「もう待つしかないですね」ゴールデンウィーク真っ只中瀬戸大橋線が強風により一部区間で運休【午前11時半現在】 午前9時ごろのJR岡山駅です。改札の前でスマートフォンや時刻表で情報を確認する人の姿が多く見られました。（大阪からの