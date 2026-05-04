きょう（4日）はみどりの日です。花や緑に親しんでもらおうと、岡山市北区の半田山植物園では無料開園が行われています。 【写真を見る】【半田山植物園】4日・みどりの日花や緑に親しんでもらおうと無料開園 赤や黄色など色とりどりに咲き誇るバラが春の園内を彩ります。みどりの日に合わせて無料開園となった半田山植物園には、朝から多くの家族連れが訪れていました。園内では、先着300人にレースラベンダーを